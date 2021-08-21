Коли деокупують Крим?

Саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня, президент порівняв із дзвоном, в який будуть «бити щодня», щоб нагадувати про окупацію Криму. І щодня буде тривати робота з деокупації Криму. Саміт ще не почався, а його вже назвали «неонацистським шабашем», «мильною бульбашкою» та «збіговиськом змовників». Як саме реагує Росія?
Свої запитання Володимиру Зеленському на Зміїному поставила й журналістка Крим.Реалії Анна Андрієвська. П'ять редакцій об'єдналися в мультимедійний спецпроєкт «Як повернути Крим?» до 30-ї річниці незалежності України та саміту «Кримська платформа» в партнерстві з організацією «Лабораторія журналістики громадського інтересу» і виданням «Новий час».
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