Німеччина змінила своє представництво на саміті «Кримської платформи» – посол

Німеччину на установчому саміті «Кримської платформи» представить міністр економіки і енергетики замість міністра закордонних справ, повідомила посол Німеччини в Україні.

«Німеччину на першому саміті Кримської платформ буде представляти федеральний міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр. Він є близькою довіреною особою федерального канцлера Меркель і раніше займав посаду голови федеральної канцелярії. Тому, напевно, не є випадковістю, що в понеділок саме міністр Альтмаєр приїде до Києва після того, як федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас, на жаль, змушений був терміново скасувати свою участь у «Кримській платформі» через події в Афганістані», – сказала посол Анка Фельдгузен агентству «Інтерфакс-Україна».

За цим повідомленням, вона також зазначила, що 2019 року міністр Альтмаєр брав активну участь у переговорах щодо контракту про транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом». «Тема енергетичної безпеки в контексті «Північного потоку-2», безумовно, також буде на порядку денному міністра Альтмаєра на полях саміту «Кримської платформи», – додала посол.

Міжнародний установчий саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річчя Незалежності України.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.

На саміті планується обговорення таких питань:

невизнання спроби анексії Криму;

мілітаризація Росією Азово-Чорноморського регіону;

шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

відновлення прав кримськотатарського народу.

Також у полі зору учасників буде звільнення політичних в’язнів Кремля.

За результатами саміту мають ухвалити Кримську декларацію. До неї потім зможуть приєднатися й ті, хто не прибуде на сам саміт.

Наразі участь у саміті «Кримської платформи» підтвердили представники вже 46 країн і міжнародних чи міждержавних організацій, не рахуючи самої України.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, яка завершує своє перебування на посаді, має прибути до України з візитом 22 серпня після переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 20 серпня, але вона не залишиться в Києві на саміт «Кримської платформи» і на святкування 30-річчя Незалежності України 24 серпня.