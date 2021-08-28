За фактом обстрілу Авдіївки відкрито кримінальне провадження – штаб ООС

За фактом обстрілу в суботу цивільної інфраструктури Авдіївки на Донеччині відкрито кримінальне провадження, повідлмили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки. Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження», – йдеться в повідомленні.

У штабі вказали, що на обстріл дали «адекватну відповідь, припинивши вогневу активність ворога».

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» вимушено обмежила рух поїздів поблизу станції «Авдіївка» через артилерійський обстріл із непідконтрольної владі України території. Працівників станції та пасажирів довелося евакуювати в укриття.