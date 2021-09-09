Ситуація на Донбасі: 11 порушень, поранені двоє українських військових

У зоні бойових дій на Донбасі 8 вересня зазнали осколкових поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої тяжкості», – ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу, російські гібридні сили здійснили 11 порушень режиму припинення вогню, 10 із яких були пов’язані з обстрілом позицій українських військових у кількох локаціях у Донецькій та Луганській областях. Також на Луганщині «зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування».

Станом на 7:00 9 вересня українські військові не зафіксували порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 8 вересня не подають, але твердять, що українські військові здійснили ввечері мінометний обстріл поблизу Ясинуватої.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у шести порушеннях режиму тиші, які полягали у веденні вогню поблизу сіл Жолобок, Сокільники та Сміле.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.