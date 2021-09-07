Обірвалась кліть: що відомо про аварію на шахті з 9 загиблими

На шахті «Червоний партизан» в окупованому Вознесенівську (Червонопартизанськ до декомунізації) Луганської області минулого вечора загинули щонайменше 9 гірників. Таку цифру називає окупаційна адміністрація ОРЛО.

У шахті під час підйому зміни обірвалась кліть. На той момент на спусковому майданчику перебували 25 шахтарів, вони впали у стовбур шахти. Підконтрольні Росії місцеві органи влади повідомляють, що намагаються їх деблокувати. Там створили «урядову комісію».

«Стався обрив надґрунтової канатної дороги (тобто троса підйомника – ред.). Працює сім реанімаційно-протишокових груп, десять відділень гірничо-рятувальної служби і сім бригад медицини катастроф», – коментує каналові, підконтрольному угрупованню «ЛНР», керівник гірничорятувальних груп Андрій Гришин.

Загалом інформації про надзвичайну ситуацію у ЗМІ окупованої території вкрай мало. На місці знімав один місцевий телеканал, при цьому на поверхні вугільного підприємства, куди прибувають рятувальні і швидкі, практично повна темрява.

Постраждалих доставляють у лікарню Довжанська (колишній Свердловськ) – їх, за даними, які озвучує угруповання «ЛНР», на цей момент 19 людей.

Східна правозахисна група підтверджує, що 19 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості, з них троє перебувають у важкому стані. В основному люди зазнали переломів; усього 25 людей було в кліті, і троє стояли в пристовбуровому дворі шахти (гірнича виробка). Ці троє людей теж зазнали травма.

Правозахисники зазначають, що під час падіння кліті не спрацював так званий «парашут» – страховка, що передбачена на випадок обриву каната. Ця система є основною в шахтах, де працюють вертикальні стовбури.

У шахтарській ВК-групі, яка об’єднує гірників багатьох підприємств Донбасу, найчастіше питання, яке ставлять люди, – чому обірвався трос.

«Слава б* Республика. Докатились. Сроду не помню, чтобы людской канат обрывался. Вагоны в ствол падали, люди прыгали, но канат – никогда. Верните *** всё в зад», – пише користувач, і схожих коментарів безліч.

Шахта «Червоний партизан» до війни входила до підприємства «Свердловантрацит» – одного з трьох гірничих об’єднань холдингу ДТЕК на Донбасі. Після захоплення російськими гібридними силами бойовики продовжували експлуатувати підприємство під тією ж назвою до 2020 року, коли окупаційна адміністрація провела реструктуризацію вуільної галузі і створила підприємство «Востокуголь». Саме до нього шахта «Червоний партизан» де-факто входить сьогодні.

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