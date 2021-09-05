Чому військові йдуть з української армії?

Українська армія втрачає людей. Чому бійці звільняються і не продовжують контракти? Що не так в ЗСУ? Які проблеми змушують військових іти з армії? Як це відображається на ситуації на передовій? Бійців на Донбасі не вистачає? Найабсурдніші причини, через які люди не хочуть залишатися на службі. Дивіться у новому спецпроєкті Донбас Реалії. Ексклюзив.