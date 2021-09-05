Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Донбас Реалії ТБ

Чому військові йдуть з української армії?

Чому військові йдуть з української армії?
Embed
Чому військові йдуть з української армії?

No media source currently available

0:00 0:33:28 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Українська армія втрачає людей. Чому бійці звільняються і не продовжують контракти? Що не так в ЗСУ? Які проблеми змушують військових іти з армії? Як це відображається на ситуації на передовій? Бійців на Донбасі не вистачає? Найабсурдніші причини, через які люди не хочуть залишатися на службі. Дивіться у новому спецпроєкті Донбас Реалії. Ексклюзив.

Дивитись коментарі

Дивіться у новому спецпроекті Донбас Реалії. Ексклюзив.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG