Дивіться у новому спецпроекті Донбас Реалії. Ексклюзив.
Чому військові йдуть з української армії?
Українська армія втрачає людей. Чому бійці звільняються і не продовжують контракти? Що не так в ЗСУ? Які проблеми змушують військових іти з армії? Як це відображається на ситуації на передовій? Бійців на Донбасі не вистачає? Найабсурдніші причини, через які люди не хочуть залишатися на службі. Дивіться у новому спецпроєкті Донбас Реалії. Ексклюзив.
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