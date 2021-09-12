Данілов про військовий шлях деокупації ОРДЛО і Криму: є межа, але за необхідності будемо цим користуватися

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, коментуючи можливість військового шляху деокупації Криму і окремих районів Донбасу, заявив, що українська влада знає межу цього, але за «необхідності» буде цим користуватися.

«Повірте, наші ЗСУ в змозі очистити територію Донецької і Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму. Але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння того, де є ця межа. Але це не значить, що у разі необхідності ми не будемо цим користуватися», – сказав Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, перед відвіданням президентом України Парижу було закрите засідання РНБО, і там було затверджено п’ять сценаріїв розвитку подій.

«Зараз ми йдемо за першим сценарієм. Сценарієм вирішити ці питання політико-дипломатичним шляхом. Далі будемо дивитися, що буде відбуватися. Наголошую, що, на превеликий жаль, Росія не зупиняється, не виконує жодних домовленостей, які були досягнуті, в тому числі в Парижі, щодо відкриття пунктів пропуску, щодо полегшення життя тих людей, які сьогодні перебувають в окупації», – сказав секретар РНБО.

23 серпня в Києві відбувся саміт «Кримської платформи», який, за словами української влади, офіційно запускає міжнародний формат з питання деокупації Криму.

У Кремлі назвали саміт «недружнім по відношенню до Росії».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».