Про «Кримську платформу» дізналися мільйони людей у світі – Кулеба про результати саміту

За результатами саміту «Кримської платформи» вийшло понад 300 публікацій у виданнях майже 50 країн світу «від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії». Про це 25 серпня у фейсбуці написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про «Кримську платформу», – твердить український міністр і наводить кілька цитат із різних видань.

Він також відзначив реакцію російських та проросійських засобів інформації. «Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає», – твердить Дмитро Кулеба.

23 серпня у Києві відбувся перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запустив міжнародний формат з питання деокупацію Криму. 43 країни, які взяли у ньому участь, підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Учасники саміту заявили, що «Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму і Севастополя».