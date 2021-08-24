Росія погрожує учасникам «Кримської платформи»

Росія погрожує державам і міжнародним організаціям, які взяли участь в установчому саміті «Кримської платформи» в Києві 23 серпня.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ Росії, яка нині вважає окупований український Крим «своєю територією», «як ми й попереджали, будемо вимушені розглядати участь окремих держав, міжнародних організацій і їхніх представників у «Кримській платформі» як зазіхання на територіальну цілісність Росії, що неминуче належним чином відобразиться на наших відносинах».

Речниця МЗС Росії Марія Захарова повторила традиційну лінію Москви, буцімто «питання повернення Криму до Росії було остаточно закрите в березні 2014 року» за не визнаними світом результатами псевдореферендуму, влаштованого Кремлем усупереч українському і міжнародному праву на вже окупованому на той час Росією українському півострові.

Саму ж «Кримську платформу» вона назвала «чистої води популізмом» і «відірваним від реальності політичним спектаклем», що має на меті «лише збереження тематики тимчасового перебування Криму в складі України в інформаційному просторі».

Установчий саміт «Кримської платформи» відбувся в Києві попереднього дня, 23 серпня. В ньому взяли участь представники 46 країн і міжнародних чи міждержавних організацій, крім самої України.

Ця ініціатива – міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму і сприяння деокупації півострова, а тим самим і зміцнення європейської й глобальної безпеки.

Росія відкидає свою участь у такому форматі «Кримської платформи», називаючи його «цинічно антиросійським», і припускає лише переговори, що мали б на меті затвердити «російський статус» окупованого нею українського Криму.