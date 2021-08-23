«Антиросійський захід»: у Кремлі відреагували на відкриття саміту «Кримської платформи»

У Кремлі вважають саміт «Кримської платформи» «недружнім щодо Росії». Про це в понеділок сказав журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє російське державне агентство ТАСС.

«Ми ставимося до цього заходу як до надзвичайно недружнього щодо нашої країни. Ми категорично не сприймаємо подібні твердження щодо російського регіону, щодо Криму. В цьому плані ставлення абсолютно однозначне – ставимося як до антиросійського заходу», – заявив представник Кремля.

23 серпня у Києві розпочався перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запустить міжнародний формат з питання деокупацію Криму.

Радіо Свобода веде трансляцію з місця проведення заходу.