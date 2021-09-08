Двоє військових поранені на Донбасі – ОТУ «Схід»

Двоє українських військових поранені на Донбасі 8 вересня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід», у смузі відповідальності якого зафіксовані обстріли.

За повідомленням, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали осколкових поранень.

«Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – середньої важкості», – повідомили в ОТУ «Схід».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.