Донбасс. Главное за день: Рада рассказала миру о российских выборах в ОРДЛО, а там возвращают комендантский час

Коротко о главных событиях 8 сентября, которые важны для украинского востока

Верховная Рада признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в Госдуму РФ

Парламентарии обратились к международному сообществу с призывам признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на Россию. За соответствующее обращение проголосовали 318 депутатов. Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами.

Ситуация на фронте

Семь раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 7 сентября. Один украинский военный ранен. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 4 нарушения. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

В ОРДО с 15 сентября возвращается комендантский час

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки «ДНР». Напомним, что в этом году группировка впервые с 2014 года отменила комендантский час на майские праздники.

Еще один гражданин Чехии осужден за участие в боевых действиях на Донбассе против ВСУ

Окружной суд чешского города Пльз е нь приговорил к 20 годам тюрьмы 27-летнего Лукаша Новачека за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне российских гибридных сил. Об этом сообщают Novinky. Согласно материалам дела, Новачек поехал на Донбасс в июле 2015 года, где принимал активное участие в деятельности группировки «ДНР». Приговор не окончательный, обвиняемый сразу заявил о подаче апелляции и утверждает, что не принимал участия в боевых действиях. Напомним, 7 сентября суд Праги приговорил Иржи Урбанека к 20-летнему тюремному заключению за участие в группировке «ДНР».

Неизвестные разбили окно в автомобиле главы «Восточной правозащитной группы» Павла Лисянского

Об правозащитник сообщил на своей странице в Фейсбук. Инцидент произошел в Киевской области. Лисянский отметил, что воспринимает это как угрозу и намек на то, чтобы он перестал заниматься сбором и освещением информации из ОРДЛО.

Подростка в Мариуполе будут судить за надругательство над государственным флагом

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. По данным ведомства, 17-летний парень нашел флаг Украины и поджег его. Все это он снял на камеру мобильного телефона и выложил в социальную сеть. Обвинительный акт направлен в суд.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу