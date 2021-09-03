«Укрзалізниця» відновлює рух поїздів до Авдіївки

«Укрзалізниця» відновлює звичайний рух поїздів до Авдіївки Донецької області.

«Вже з 4 вересня потяги №136/135 Київ-Авдіївка, №825/826 Дніпро-Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху», – мовиться у повідомленні.

28 серпня «Укрзалізниця» вимушено обмежила рух поїздів поблизу станції «Авдіївка» через артилерійський обстріл із непідконтрольної владі України території. Тоді працівників станції та пасажирів довелося евакуювати в укриття.

За фактом обстрілу Авдіївки відкрито кримінальне провадження – постраждалих серед місцевого населення немає.