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Загострення на Донбасі: наслідки обстрілів (відео)

Загострення на Донбасі: наслідки обстрілів (відео)
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Загострення на Донбасі: наслідки обстрілів (відео)

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На Донбасі активізувалися бойові дії. Штаб операції Об’єднаних сил повідомляє про обстріли артилерією російських гібридних сил не лише українських військових, але й цивільного населення.

Так, щонайменше було пошкоджено цивільну інфраструктуру в селищі Верхньоторецьке, що на Донеччині. Також пошкоджені будівлі і понад 150 житлових приміщень у Луганській області. Командувач силової операції на сході України Олександр Павлюк стверджує, що удари завдаються з метою провокування ЗСУ на вогонь у відповідь спеціально для російських ЗМІ. Детальніше у відео Радіо Свобода.

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