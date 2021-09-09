В СБУ заявили, що бойовики обстріляли слідчо-оперативну групу на Луганщині

Оперативно-слідча група СБУ, яка працювала біля лінії зіткнення на Луганщині, потрапила під обстріл бойовиків «ЛНР». Про це повідомила пресслужба органу.

«Співробітників спецслужби «накрило вогнем» під час роботи в Трьохізбенці. Там офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують вину найманців в обстрілах мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування», – мовиться в повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що бойовики стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ «залишилися в живих», повідомили в спецслужбі. У СБУ не уточнюють, в якому стані перебуваєть її офіцери.

«Наразі українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом вчорашнього обстрілу українських позицій. Це вже 64 провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області», – додали в СБУ.

9 вересня у штабі операції Об’єднаних сил повідомили про дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, в результаті обстрілів поранений український військовослужбовець.

За даними штабу, сьогодні обстріли були в районі Гранітного, Красногорівки, Верхнього Торецького, Нью-Йорка, Новозванівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.