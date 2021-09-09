Штаб ООС про день на Донбасі: 9 обстрілів з боку бойовиків і тяжко поранений військовий ЗСУ

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили про дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків у четвер на Донбасі, в результаті обстрілів поранений український військовослужбовець.

«В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, сьогодні обстріли були в районі Гранітного, Красногорівки, Верхнього Торецького, Нью-Йорка, Новозванівки.

«На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – додали у штабі.

На сайтах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» бойовики повідомляють про 4 обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.