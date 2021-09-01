В українські виші вступило в два рази менше абітурієнтів з Криму та ОРДЛО, ніж минулого року – Денісова

В українські вузи цього року вступило вдвічі менше абітурієнтів з окупованого Криму та ОРДЛО, ніж минулого. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Моніторингом встановлено, що освітніми центрами «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» зареєстровано близько 6 тисяч заявок на вступ, що вдвічі менше у порівнянні з минулим роком», – розповіла Денісова.

Омбудсмен вважає, що такі результати вступної кампанії серед вступників з анексованого Криму і Донбасу пов’язані з дискредитацією Росією навчальних закладів України.

«Зменшення кількості абітурієнтів з тимчасово окупованих територій викликано потужною інформаційної кампанією країни-окупанта з метою дискредитації навчальних закладів України та самої держави Україна, а також відсутністю належної просвітницької кампанії для інформування населення про можливості вступу за спрощеною процедурою», – повідомила Денісова.

У 2020 році за ініціативою президента України Володимира Зеленського були внесені зміни в закон про вищу освіту, згідно з яким абітурієнти з тимчасово окупованих територій і Криму можуть вступати до українських вишів за спрощеною процедурою, квотою 2, яка встановлюється в обсязі від 10 до 20 відсотків у різних закладах вищої освіти.