199 дітей з окупованих територій долучилися до підготовчих курсів для абітурієнтів від МінТОТ

Майже 200 дітей з окупованих територій зараховані на підготовчі курси для абітурієнтів, запроваджені Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це відомство повідомило 13 липня.

У Мінреінтеграції нагадали, що підготовчі курси зі стипендіями для випускників із окупованих територій цьогоріч запустили вперше.

«Всього на підготовчі курси вступило 199 дітей до 15 ЗВО. Звісно, ця цифра могла б бути більшою, якби не постійні блокування КПВВ з боку Росії та підконтрольних їй окупаційних режимів, які унеможливлювали вступ абітурієнтів з тимчасово окупованих територій до українських навчальних закладів. Однак, ми бачимо, що попри перешкоди молодь все прагне навчатися і жити у вільній Україні», – цитує пресслужба відомства заступницю міністра Інну Драганчук.

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Курси триватимуть у липні та серпні 2021 року. Абітурієнти на них вивчатимуть українську мову та літературу, історію України, математику.

«Також передбачені різні заходи психологічного, культурно-освітнього та спортивного спрямування, які сприятимуть емоційному розвантаженню дітей. Крім того, усі абітурієнти забезпечуються щомісячною стипендією у розмірі 4 588 гривень та гуртожитком.

Підготовчі курси для молоді з окупованих територій проводяться на базі 15 вищих навчальних закладів на сході України та в Києві.

Безкоштовні літні підготовчі курси для абітурієнтів з окупованих територій стартували з 29 червня.