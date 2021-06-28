Із Донецька до Києва: як випускникам із ОРДО потрапити до ВНЗ України

Школярі окупованої частини Донбасу відгуляли випускні.

«У 187 розважальних закладах відбулися випускні вечори. У святкуванні взяли участь близько 10 тисяч випускників з 329 загальноосвітніх установ, а також їхні батьки...» – звучить з підконтрольних бойовикам телеканалів.

Цьогоріч окрім так званого «республіканського» екзамену в окупації можна було здавати також і всеросійський ЄДЕ. Тим не менше, більшість дітей залишаться на навчання у своїх містах.

«Я піду вчитися в Туган-Барановського на маркетинг. Планую в майбутньому мати свій бізнес», – каже місцевий випускник.

«Я з дитинства вивчаю англійську, тому я йду на перекладача, це сто відсотків в ДонНУ», – додає інша.

«Донецька академія внутрішніх справ, кримінальна поліція, відділ з боротьби із економічними злочинами і корупцією», – ділиться своїми планами вчорашній школяр.

Залишаються в Донецьку з різних причин.

«Фінансове становище на даний момент не дозволяє», – каже випускниця.

«Мене нікуди просто не пускають, у мене і вибору не було», – додає інша.

«В якійсь мірі хотілося б, але рідне місто дає більше сил, більше можливостей і я прийняв таке рішення залишитися тут, допомагати батькам, в першу чергу, і будувати свою майбутню кар'єру тут», – розповідає хлопець.

Та попри блокування бойовиками КПВВ багато дітей їздили здавати ЗНО та планують вступати до вишів на території підконтрольній Україні.

«Я в Україну вступаю, в Маріуполь. Я буду або на журналістику, або на маркетинг», – розповідає дівчина.

«Швидше за все на біохімію в Харкові чи Києві. Насправді, дуже складно через Росію. Але до мрії потрібно прагнути», – каже інша.



У Міносвіти України кажуть, про проблеми абітурієнтів на КПВВ знають.

Люди їдуть різними шляхами, наприклад, через Росію

«Люди їдуть різними шляхами, наприклад, через Росію. І тут ми знаючи про те, що це може кваліфікуватись як адміністративне правопорушення, звернулись до державної прикордонної служби, вони швидко відреагували, і зараз особи які їдуть вступати в заклади вищої освіти – їх не мають штрафувати», – каже Світлана Кретович, начальник головного управління вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України.

Бойовики постійно блокують сайт Міносвіти України, але на сайт «Доступна освіта», фонду «Відкрита політика» зайти можна вільно. Там розповідають, на їхню гарячу лінію дзвонять сотні бажаючих дізнатися деталі вступу до Українських вишів. Багатьох абітурієнтів з окупації цікавить можливість потрапити на бюджетне навчання.

20 липня. Це дата до якої потрібно встигнути здати 2 ДПА з української мови та історії Україн

«Я ще раз хочу озвучити дату 20 липня. Це дата до якої потрібно встигнути здати 2 ДПА з української мови та історії України, приїхати та заповнити освітню декларацію і встигнути тут пройти всю процедуру, щоб можна було скористатися квотою 2», – каже Ірина Жданова, виконавчий директор фонду «Відкрита політика».

Але якщо діти, з якихось причин, не встигли до 20 липня, ще є шанс, з заявою безпосередньо до ректора, потрапити на вільні бюджетні місця до 24 вересня. А в профтехучилища набір йде до листопада. Крім цього, з 29 червня стартують безкоштовні літні підготовчі курси для тих, кому необхідно адаптуватися перед вступом до університету.

Протягом двох місяців курсів слухачі отримуватимуть стипендію в розмірі 4500 гривень та будуть забезпечені безплатним гуртожитком

«Протягом двох місяців курсів слухачі отримуватимуть стипендію в розмірі 4500 гривень та будуть забезпечені безплатним гуртожитком. Цьогоріч курси можна пройти в 23 закладах вищої освіти по всій території України», – розповіла на прес-конеренції Ірина Калупаха, директор департаменту соціально-гуманітарної політики та ВПО Мінреінтеграції.

«Якщо ми не будемо давати освіту, умовно кажучи те, щоби вони дивились в лінзи телескопа і мікроскопа, вони будуть дивитись в лінзи прицілів зброї, яка націлена на Україну. Діти не винні в тому, що ця війна почалась. Це не пільга, а така, компенсаторна функція – спрощена процедура вступу. Якщо ми переконаємо цих дітей, що в Україні є цінності загальнолюдські, ці діти переконають і своїх батьків», – наголошує Ірина Жданова, виконавчий директор фонду «Відкрита політика».

Але зустрічаючи свій перший світанок дорослого життя – вчорашні школярі не думають про те, які проблеми чекають на них завтра. Сьогодні вони насолоджуються останньою шкільною зустріччю.

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