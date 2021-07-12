Правозахисники закликають до допомоги жертвам сексуального насильства в час війни

«Східноукраїнський центр громадських ініціатив» і група потерпілих від сексуального і гендерно обумовленого насилля, вчиненого в перебігу збройного конфлікту на сході України, провела круглий стіл із представниками державних органів, на якому заявила про свої проблеми і вимоги до держави.

За повідомленням центру, координаторка цієї групи SEMA – Україна, колишня полонена Ірина Довгань наголосила, що сексуальне насилля є найбільш руйнівним за своїми наслідками. Водночас постраждалі не мають жодного офіційного статусу попри те, що більшість потерпілих від СГОН, будучи цивільними особами, надавали допомогу СБУ і Збройним силам України.

Колишня полонена Марина Чуйкова заявила, що в окупації вона допомагала українським силовим органам, які відхрестилися від неї, коли та потрапила до полону. Вона звернулася до голови СБУ Івана Баканова з вимогою визнати таких, як вона, учасниками бойових дій, підтвердити їхню роботу і співпрацю на користь України.

Жінка зазначила, що отримана допомога у розмірі 100 тисяч гривень, яку надавали звільненим у рамках офіційних обмінів із 2017 року, є недостатньою. Звільнені з полону не є ВПО і не можуть повернутися на окуповані території до власних домівок бодай за речами, тому змушені купувати все з нуля – постільну білизну, посуд, одяг.

«Багато жінок, які постраждали від сексуального насилля – це волонтери, журналісти, блоги, жінки з різних регіонів України, дружини військовослужбовців. Ми перенесли приниження, катування, погрози, примусове оголення, побиття, зґвалтування, сексуальне насильство, цілодобовий відеонагляд без нашого дозволю, оголення, побиття. Ми просимо звернути на нас увагу, почути наші проблеми і знайти рішення», – заявила Марина Чуйкова.

Жінки вважають, що залежно від індивідуальних ситуацій держава має надати постраждалим належні статуси (учасника бойових дій для тих, хто співпрацював з СБУ чи Міноборони; статус учасників війни для цивільних постраждалих, які потрапили в полон за свою громадянську позицію; статус постраждалих від сексуального насилля тощо).

Серед озвучених потреб – також надання медичної і психологічної допомоги, сприяння в забезпеченні роботою, зарахування часу полону до трудового стажу.

На заході були присутні представники Офісу генерального прокурора, МВС, офісу урядової уповноваженої з питань гендерної політики, представники депутатського корпусу, мовиться в повідомленні. При цьому, заявляють організатори, СБУ відмовилась брати участь в заході. Запрошення від потерпілих, за їхніми словами, проігнорували Міноборони, МОЗ, Мінсоцполітики і Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними ООН, у період із 2014 до 2021 року жертвами сексуального насильства, пов’язаного з російською гібридною агресією на Донбасі, стали приблизно 340 людей.