З 2014 до 2021 року жертвами катувань стали близько 4 000 затриманих у зв'язку з конфліктом на Донбасі – ООН

У період з 2014 до 2021 рік жертвами катувань і жорстокого поводження стали близько 4 000 затриманих у зв’язку з конфліктом на Донбасі. Такі дані оприлюднені у доповіді Організації Об’єднаних Націй з прав людини.

«У період з 2014 до 2021 року жертвами катування і жорстокого поводження стали близько 4 000 затриманих у зв’язку з конфліктом (приблизно 3 400 чоловіків і близько 600 жінок), включно з приблизно 340 жертвами сексуального насильства», – повідомили в організації.

За даними ООН, приблизно 1 500 випадків вчинили урядові актори і близько 2 500 – озброєні групи та інші актори на території, яка контролюється угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

«Заборона катування та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження є абсолютною. Катування ніколи не може бути виправданим. Через сім років після початку конфлікту неприйнятно, що такі жахливі порушення прав людини залишаються переважно невирішеними», – заявила голова Моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні Матильда Богнер.

Згідно із доповіддю, з боку урядових акторів найчастіше такі порушення здійснювалися Службою безпеки України, а також добровольчими батальйонами на початкових етапах конфлікту. На території, яка контролюється самопроголошеними «республіками», головними порушниками, які вчиняли свавільні затримання, катування і жорстоке поводження на початкових етапах конфлікту, були різні озброєні групи, а пізніше – члени «міністерств державної безпеки», зазначили в ООН.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.