В Україні почався прийом електронних заяв у виші

В Україні 14 липня почався прийом електронних заяв у вищі навчальні заклади. Про це повідомили у ДП «Інфоресурс».

«Зверніть увагу, що перші дні подання заяв зазвичай є найбільш проблемними – система перевантажується через велику кількість одночасних звернень. Не поспішайте все зробити в перший день, часу вистачить всім. Але й, звісно, не відкладайте все на останні години», – мовиться у повідомленні.

Прийом заяв триватиме до 23 липня. Абітурієнти можуть подати до п’яти заяв на бюджет та до 30 на контракт.