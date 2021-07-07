Вступ-2021: на «гарячу лінію» Міносвіти надійшло майже півтори тисячі звернень

З 29 червня, відколи прочала працювати «гаряча лінія» Міністерства освіти і науки з питань вступної кампанії, було прийнято майже півтори тисячі дзвінків громадян, повідомляє пресслужба МОН з посиланням на урядовий контактний центр.

«Прийнято 1 411 дзвінок. У зазначені терміни звернення необхідно надсилати на електронну пошту vstup2021@mon.gov.ua, також на сайті МОН працює чатбот. Отримати консультацію через сервіс можна з понеділка до четверга з 09:00 до 18:00 та в п’ятницю – з 09:00 до 16:45», – йдеться в повідомленні.

«Гаряча лінія» МОН для консультування громадян з питань вступної кампанії – 0 (800) 50 45 70 (пн-чт: 09.00-17.00, пт. 09.00-16.00), нагадують у відомстві.

1 липня в Україні з реєстрації електронних кабінетів стартувала вступна кампанія, 14 липня ВНЗ почнуть приймати заяви та документи абітурієнтів.