Як неконтрольована ділянка російсько-українського кордону стане ще більше неконтрольованою?

Російська сторона відмовилася продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» (Росія), що розташовані на неконтрольованій Україною ділянці кордону. Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, російський мандат на контроль пунктів пропуску для ОБСЄ спливає 30 вересня 2021 року.

У свою чергу Представництво США при ОБСЄ наголошує, що у «Мінських протоколах» від 2014 року зазначено, що ОБСЄ здійснює «постійний моніторинг та перевірку на українсько-російському державному кордоні».

Що це пункти перетину?

Починаючи з 2014 року Україна не контролює велику частину кордону з Росією. Водночас на цій ділянці кордону діють пункти перетину, якими користуються цивільні мешканці ОРДЛО. Окрім того, за інформацією української розвідки та спостерігачів ОБСЄ, через них відбувається перекидання військової техніки, особового складу російських гібридних формувань та різноманітних вантажів. Через них у ОРДЛО потрапляють і так звані гуманітарні конвої з території Росії.

Пункти перетину кордону «Гуково» та «Донецьк» розташовані на території Росії, варто зазначити, що і спостережні пункти ОБСЄ на них були офіційно утворені на прохання Росії.

На цій карті відмічені пункти перетину, де є спостерігачі ОБСЄ:

При цьому існують ще два пункти перетину неконтрольованої ділянки кордону, що використовуються. Через них іде рух як у бік ОРДЛО, так і у бік Росії. Та спостерігачів ОБСЄ там немає. В ОБСЄ звертали увагу на цей факт, але позитивної відповіді з боку Росії не надходило.

На самому півдні ОРДО – це російський пункт перетину «Весело-Вознесенка», а північніше це пункт перетину кордону «Матвеев Курган».

Чи потрібні ці спостерігачі?

Навіть з урахуванням того, що існували пункти перетину, що не контролювалися ОБСЄ, все ж із неконтрольованої частини кордону надходила інформація про потік людей через неї та використання пунктів перетину.

Тож у разі припинення діяльності спостережних пунктів, навіть цієї неповної інформації не буде. Єдиним можливим джерелом інформації залишаться громадяни, що перетинають пункти пропуску.

У МЗС України прокоментували намір Росії не продовжувати мандат спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк» на кордоні з Україною після 30 вересня.

«2 вересня під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила ухвалене Президентом РФ рішення не підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон «Гуково» і «Донецьк» після 30 вересня 2021 року. Реалізація зазначеного наміру є продовженням дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей, зокрема параграфу 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, який передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією», – мовиться у повідомленні МЗС.

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