Йдеться про пункти пропуску з боку Росії на кордоні з Україною в районі окупованої частини Донбасу. У МЗС розцінюють відмову Росії продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні як «саботаж» Мінських угод.
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Росія має намір не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ – речник МЗС України
Йдеться про пункти пропуску з боку Росії на кордоні з Україною в районі окупованої частини Донбасу. У МЗС розцінюють відмову Росії продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні як «саботаж» Мінських угод.
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