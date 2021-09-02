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Росія має намір не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ – речник МЗС України

Росія має намір не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ – речник МЗС України
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Росія має намір не продовжувати мандат місії спостерігачів ОБСЄ – речник МЗС України

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Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відеокоментарі розповів про намір Росії не продовжувати мандат Місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк».

Йдеться про пункти пропуску з боку Росії на кордоні з Україною в районі окупованої частини Донбасу. У МЗС розцінюють відмову Росії продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні як «саботаж» Мінських угод.

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