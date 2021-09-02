У МЗС розцінюють відмову Росії продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні як «саботаж» Мінських угод

У МЗС України прокоментували намір Росії не продовжувати мандат спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк» на кордоні з Україною після 30 вересня.

«2 вересня під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила ухвалене Президентом РФ рішення не підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон «Гуково» і «Донецьк» після 30 вересня 2021 року. Реалізація зазначеного наміру є продовженням дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей, зокрема параграфу 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, який передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією», – мовиться у повідомленні МЗС.

У відомстві наголосили, що розглядають таке рішення як свідчення планів Росії продовжувати та збільшувати «постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях». У МЗС вважають, що це може спричинити подальшу ескалацію на Донбасі.

«Україна рішуче засуджує цю деструктивну позицію Російської Федерації та розглядає її у контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Забезпечення прозорості на українсько-російському кордоні є невід’ємною передумовою розв’язання російсько-українського збройного конфлікту», – йдеться у заяві.

У МЗС наголосили на готовності України співпрацювати з ОБСЄ, щоб мінімізувати негативні наслідки «деструктивної ініціативи Росії, висунутої безпосередньо перед широкомасштабними військовими навчаннями «Захід 2021».

У міністерстві закликали Росію припинити деструктивні дії та виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських угод.

Раніше про відмову Росії продовжити мандат місії ОБСЄ повідомив представник США при ОБСЄ. США нагадали, що Росія підписала Мінські протоколи, які, зокрема, передбачають «постійний моніторинг на українсько-російському кордоні та перевірку з боку ОБСЄ».

Навесні постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжила діяльність Спеціальної моніторингової місії в Україні ще на один рік – до 31 березня 2022 року.

СММ ОБСЄ була створена 21 березня 2014 року. Спостерігачі СММ працюють без зброї, місія звітує про безпекову ситуацію, інформує про гуманітарну ситуацію на основі власних спостережень, сприяє іншим організаціям у доставленні допомоги тощо.

Втім до непідконтрольної Україні ділянки українсько-російського кордону місію не підпускають. Хоча про це домовилися ще у 2014 році.