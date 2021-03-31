Мандат СММ в Україні продовжено до 31 березня 2022 року – Постійна рада ОБСЄ

Постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжила діяльність Спеціальної моніторингової місії в Україні ще на один рік – до 31 березня 2022 року, йдеться у заяві на сайті ОБСЄ.

«Вітаю досягнення консенсусу щодо бюджету і мандату найбільшої польової операції ОБСЄ, Спеціальної моніторингової місії в Україні. СММ відіграє життєво важливу роль у зусиллях ОБСЄ з урегулювання конфлікту за допомогою моніторингу і звітування щодо ситуації з безпекою в Україні і сприяє діалогу. Я повністю підтримую місію ОБСЄ у реалізації її мандату на всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – заявила чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

За її словами, рішення продовжити мандат СММ дозволить спостерігачам здійснити внесок у зменшення напруження і сприяти зміцненню миру, стабільності і безпеки в Україні.

СММ ОБСЄ була створена 21 березня 2014 року. Спостерігачі СММ працюють без зброї, місія звітує про безпекову ситуацію, інформує про гуманітарну ситуацію на основі власних спостережень, сприяє іншим організаціям у доставленні допомоги тощо.

Втім до непідконтрольної Україні ділянки українсько-російського кордону місію не підпускають. Хоча про це домовилися ще у 2014 році.

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