США: Росія відмовилася продовжувати мандат місії ОБСЄ на своєму кордоні

Росія відмовилася продовжувати мандат спостережної місії ОБСЄ, яка працювала в районі російських контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Про це йдеться у заяві спеціального представника США при ОБСЄ.

Йдеться про КПП «Гуково» і «Донецьк».

«Сполучені Штати глибоко жалкують про те, що Російська Федерація вказала, що вона не приєднається до консенсусу щодо продовження мандата місії і механізмів фінансування в кінці вересня, незважаючи на чітку впевненість з боку держав-учасників в тому, що вона грає значну роль як міра довіри і гарантія прозорості», – йдеться у заяві.

Представник США наголосив, що саме ця місія відіграє важливу роль у наданні неупередженої звітності про перетин кордонів у цих двох точках.

«Поточне двомісячне продовження набагато менше оптимального для забезпечення його повних операційних можливостей і ефективності. Однак збереження Місії навіть на цій основі зберігає можливість того, що її операції можуть бути посилені в інтересах усіх зацікавлених сторін», – зазначив він.

США нагадали, що Росія підписала Мінські протоколи, які, зокрема, передбачають «постійний моніторинг на українсько-російському кордоні та перевірку з боку ОБСЄ».

«Нинішнє заперечення Росії проти продовження мандату Місії прикордонних спостерігачів виглядає лише останнім в довгій низці невиконаних обіцянок і останньої демонстрацією того, що підтримка позитивних відносин зі своїми сусідами просто не є пріоритетом для Росії», – йдеться у заяві.

Навесні постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжила діяльність Спеціальної моніторингової місії в Україні ще на один рік – до 31 березня 2022 року.

СММ ОБСЄ була створена 21 березня 2014 року. Спостерігачі СММ працюють без зброї, місія звітує про безпекову ситуацію, інформує про гуманітарну ситуацію на основі власних спостережень, сприяє іншим організаціям у доставленні допомоги тощо.

Втім до непідконтрольної Україні ділянки українсько-російського кордону місію не підпускають. Хоча про це домовилися ще у 2014 році.