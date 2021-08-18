На окупованій частині Донбасу виявлені «Гради», танки та артилерія. Супутникові знімки

Підконтрольні Росії збройні формування на Донбасі продовжують порушувати давніші домовленості про відведення зброї. Про це повідомляє Українська сторона СЦКК із посиланням на звіт спостережної місії ОБСЄ від 17 серпня 2021 року. Йдеться про непідконтрольну частину Луганської області. Радіо Донбас.Реалії ще минулого року визначило це місце концентрації військової техніки бойовиків та показало що це за місце.

Згідно останнього звіту, БПЛА малого радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував на тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу населеного пункту Покровка, 3 одиниці РСЗВ БМ-21 «Град», які розміщені з порушенням лінії відведення, 17 одиниць танків, 3 одиниці причіпних гаубиць 2А65 «Мста-Б», 3 одиниці самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика» та 3 міномети, розміщені поза межами виділених місць зберігання. Крім того, в зоні безпеки перебуває 22 одиниці бойових броньованих машин.



Саме на базу біля Покровки звертає увагу українська сторона СЦКК.

Місце базування легко знайти на супутникових знімках. Окрім танків, там можна добре побачити іншу бронетехніку, буксирувані гармати та автотранспорт.

Ще у травні 2021 року 17 танків поза зоною відведення виявлено Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ неподалік Луганська. Це територія підконтрольна російським гібридним силам на трасі Луганськ – Хрустальний (колишній Красний Луч).

Якщо простежити історію супутникових зображень цієї локації, то видно, що військова техніка там вперше зафіксована у квітні 2016 року, до цього там були напівзруйновані господарські споруди.

Неподалік від цієї бази (за 15 кілометрів) розташована інша база зберігання бронетехніки, артилерії та полігон. Це селище Бугаївка. Ймовірно саме цю базу прикриває російська радіолокаційна станція (РЛС) 51У6 «Каста-2Е1». Радіо Донбас.Реалії вже розповідало про неї.

Раніше Радіо Донбас.Реалії також повідомляло, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована поблизу населених пунктів Зернове, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР» поблизу села Покровка; на полігоні неподалік Міусинська. А безпілотник ОБСЄ зафіксував одразу 2 полігони, підконтрольних Росії формувань. Також знайдена база техніки на східній околиці Дебальцева, що до війни була призначена для стоянки цивільних вантажівок. База на трасі Луганськ – Хрустальний. І що саме прикриває нова російська РЛС біля Алчевська? Подібне фіксувалося на заводі у Горлівці та на старому аеродромі біля Моспине.

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