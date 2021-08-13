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Донбас

З травня бойовики будують нові укріплення біля Гранітного. ЗСУ не відстають

Лінія розмежування у селищ Гранітне та Нова Мар'ївка

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ починаючи з травня 2021 року фіксує розширення траншей та укріплень вздовж лінії розмежування на півдні Донецької області. При цьому їх розширення відбувається з обох сторін конфлікту. Радіо Донбас.Реалії покаже, що це за район.

Про розширення мережі траншей СММ ОБСЄ повідомляє у своєму звіті. Але ще 21 травня повітряне спостереження ОБСЄ виявило продовження траншей неподалік Нової Мар'ївки, що перетинає дорогу з півночі на південь і проходить далі вздовж іншої дороги в південному напрямку. За оцінкою спостерігачів, це продовження траншеї використовувалося для зміцнення існуючих окопів збройних формувань.

Ці укріплення знаходяться на захід від Нової Мар’ївки, що підконтрольна російським гібридним силам, у напрямку до лінії розмежування та позицій Операції Об’єднаних Сил України.

Позиції російських гібридних сил навколо Нової Мар'ївки
Позиції російських гібридних сил навколо Нової Мар'ївки
Мережу траншей навколо селища добре видно на супутникових знімках
Мережу траншей навколо селища добре видно на супутникових знімках

Натомість навпроти – з боку українських сил, на схід від селища Гранітне, теж триває процес розширення траншей та укріплень. Про це йдеться у тому ж звіті СММ ОБСЄ.

Селище Гранітне (підконтрольна територія) та Нова Мар'ївка (непідконтрольна територія) розділені лінією розмежування.
Селище Гранітне (підконтрольна територія) та Нова Мар'ївка (непідконтрольна територія) розділені лінією розмежування.

Росія у конфлікті на Донбасі

Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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