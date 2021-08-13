З травня бойовики будують нові укріплення біля Гранітного. ЗСУ не відстають

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ починаючи з травня 2021 року фіксує розширення траншей та укріплень вздовж лінії розмежування на півдні Донецької області. При цьому їх розширення відбувається з обох сторін конфлікту. Радіо Донбас.Реалії покаже, що це за район.

Про розширення мережі траншей СММ ОБСЄ повідомляє у своєму звіті. Але ще 21 травня повітряне спостереження ОБСЄ виявило продовження траншей неподалік Нової Мар'ївки, що перетинає дорогу з півночі на південь і проходить далі вздовж іншої дороги в південному напрямку. За оцінкою спостерігачів, це продовження траншеї використовувалося для зміцнення існуючих окопів збройних формувань.

Ці укріплення знаходяться на захід від Нової Мар’ївки, що підконтрольна російським гібридним силам, у напрямку до лінії розмежування та позицій Операції Об’єднаних Сил України.

Натомість навпроти – з боку українських сил, на схід від селища Гранітне, теж триває процес розширення траншей та укріплень. Про це йдеться у тому ж звіті СММ ОБСЄ.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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