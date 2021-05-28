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28 травня 2021, Київ 17:15
Новини | Політика

Україна вважає неконструктивною позицію Росії щодо зменшення терміну мандата ОБСЄ на кордоні

МЗС: Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України

Україна вважає неконструктивною позицію Росії щодо зменшення терміну тривалості мандата місії спостерігачів ОБСЄ, повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Це рішення значно посилює адміністративне навантаження на міжнародних спостерігачів та підриває моніторингові можливості місії, які і без того ускладнюються безпідставними обмеженнями з боку Росії. Створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України», – заявили в МЗС.

28 травня Постійна рада ОБСЄ ухвалила консенсусне рішення щодо продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» до 31 липня.

У МЗС наголосили, що Росія завадила продовженню мандата місії на стандартний чотирьохмісячний період, скоротивши його до двох місяців.

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