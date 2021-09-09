Так, щонайменше було пошкоджено цивільну інфраструктуру в селищі Верхньоторецьке, що на Донеччині. Також пошкоджені будівлі і понад 150 житлових приміщень у Луганській області. Командувач силової операції на сході України Олександр Павлюк стверджує, що удари завдаються з метою провокування ЗСУ на вогонь у відповідь спеціально для російських ЗМІ. Детальніше у відео Радіо Свобода.
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