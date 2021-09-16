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Війна на Донбасі: вперше за п'ять років обстріляли Щастя (відео)

Війна на Донбасі: вперше за п'ять років обстріляли Щастя (відео)
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Війна на Донбасі: вперше за п'ять років обстріляли Щастя (відео)

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Вперше за п'ять років російські гібридні сили обстріляли місто Щастя на Луганщині. Обстріл вівся мінами 82-го калібру.

Поранений один цивільний та голова військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець, його прооперували. Попередньо, обстріл вівся мінами 82-го калібру близько 7-ї ранку. У гуртожитку вибито вікна, посічено цивільний автомобіль. У цей же час в селі Тарамчук на півдні Донеччини також була обстріляна цивільна інфраструктура – пошкоджено трансформатор, село лишилось без електроенергії.

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