Поранений один цивільний та голова військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець, його прооперували. Попередньо, обстріл вівся мінами 82-го калібру близько 7-ї ранку. У гуртожитку вибито вікна, посічено цивільний автомобіль. У цей же час в селі Тарамчук на півдні Донеччини також була обстріляна цивільна інфраструктура – пошкоджено трансформатор, село лишилось без електроенергії.
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ