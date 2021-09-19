Минула доба на Донбасі: військові зафіксували 6 порушень

Підтримувані Росією бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі минулої доби, 18 вересня, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували в районі населених пунктів Новоселівка-2, Нью-Йорк, Широкине, Південне, Катеринівка, велися вони із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру, артилерії калібру 122 мм, зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, йдеться в повідомленні.

У пресцентрі ООС додали, що на Луганщині зафіксували проліт безпілотника бойовиків типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосувавши дозволену Мінськими домовленостями зброю. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 19 вересня зафіксували одне порушення режиму припинення вогню – біля Майорська.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, йдеться в повідомленні.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 19 вересня не повідомляють, в угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли їхніх позицій із боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.