Із 7 КПВВ на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській» – ДПСУ

У Державній прикордонній службі повідомили, що нині із семи («Новотроїцьке», «Щастя», «Станиця Луганська», «Золоте», «Мар’їнка», «Майорськ», «Гнутове» – ред.) відкритих контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській».

«Всього за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 9 641 особа, а на контрольовану територію – 9 777 осіб», – повідомили у ДПСУ.

За даними прикордонників, контрольні пункти функціонують щоденно з 08:00 до 16:00.

«Проте вільному переміщенню громадян перешкоджають окупанти, які заблокували рух у більшості дорожніх коридорів. Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю», – зазначили у відомстві.

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Штаб ООС раніше повідомляв, що бойовики блокують перетин лінії розмежування через більшість КПВВ на Донбасі. У незаконних угрупованнях заявляли, що це пов’язано з ситуацією із коронавірусом.