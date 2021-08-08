Бойовики блокують перетин лінії розмежування через більшість КПВВ – штаб ООС

Незаконні збройні угруповання продовжують блокувати рух через контрольні пункти в’їзду та виїзду, за винятком Станиці Луганської, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

У штабі зазначають, що з боку вільної території України пропуск через лінію розмежування відкритий.

«Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України», – йдеться в повідомленні штабу.

За даними командування ООС, бойовики розблоковують рух через пункт «Новотроїцьке» лише для окремих громадян двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю. У ці дні окупованої території його перетнули 645 осіб та 91 транспортний засіб, у зворотній бік – 601 людина та 97 автомобілів.

«З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській». Пасажиропотік там загалом залишається на рівні попереднього періоду. Варто зазначити, що з моменту зміни правил перетину лінії розмежування, пов’язаних з карантином, відмічається зменшення у двічі пасажиропотоку в бік контрольованої території. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 11 903 особи, а на контрольовану територію – 12 548 осіб», – зазначають у штабі.

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Крім того, командування зазначає, що через «Новотроїцьке» проїхали два автомобілі з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету «Червоного хреста» загальною вагою в близько 35,4 тонн.

З 5 серпня набули чинності обмеження на перетин кордону України, лінії розмежування з окупованими частинами Донбасу та адміністративного кордону з окупованим Кримом.