Коротко о главных событиях 28 июля, которые важны для украинского востока.

Кабмин ужесточает правила пересечения КПВВ

При въезде на подконтрольную Украине территорию снова нужно будет сдавать экспресс-тест на коронавирус. Об этом сообщает Минздрав Украины. Тест бесплатный. Новые правила вступят в силу через 7 дней после публикации обновленного постановления Кабмина.

Ситуация на фронте

По данным штаба ООС, четыре раза вооруженные формирования, подконтрольные России, обстреляли позиции украинских военных за сутки 27 июля. Сегодня - 6 нарушений режима тишины. Потерь нет.

«Суд» в Луганске вынес очередной «приговор»

Группировка «ЛНР» обвиняет луганчанку в «госизмене». В «генпрокуратуре» утверждают, что женщину якобы завербовали сотрудники СБУ в 2017 году и вину она признала. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки.

«Ипотека под 0% в Краматор

Такую программу удешевления стоимости ипотечных кредитов утвердил Краматорский горсовет. Она синхронна с государственной «Доступная ипотека 7%». Цель инициативы – погашение 7% за счет городского бюджета. Но есть условие – владельцы жилья должны платить налоги в Краматорске, а жилье должно находиться на территории громады.

Гордость Донетчины

Уроженка Бахмута Мария Ефремова стала чемпионкой мира по вольной борьбе U17. Об этом сообщила Донецкая обладминистрация. Соревнования проходили с 19 по 25 июля в Будапеште. Мария Ефремова в этом году также завоевала два титула чемпионки Европы.

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