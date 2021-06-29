Рада скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію

Верховна Рада України 29 червня ухвалила законопроєкт №5478 «Про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї».

За це рішення проголосували 292 депутати.

«Метою проєкту закону є незастосування до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ, у тому числі з підстав запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру, визначених Кабінетом Міністрів України.», – йдеться в пояснювальній записці.

Автори документа зазначають, що ухвалення законопроєкту дозволить установити додаткові гарантії з боку держави щодо дотримання прав та свобод громадян України, які виходячи з обставин, незалежних від їх волі, змушені порушувати законодавство України в частині порядку в’їзду-виїзду в ОРДЛО.

У травні речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що українська влада хоче скасувати штрафи за в’їзд чи виїзд з окупованої частини Донбасу через територію Росії.