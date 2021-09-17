Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Чи є загострення на Донбасі? Репортаж із околиць Горлівки (відео)

Чи є загострення на Донбасі? Репортаж із околиць Горлівки (відео)
Embed
Чи є загострення на Донбасі? Репортаж із околиць Горлівки (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:05 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Останніми днями контрольовані Росією сили на Донбасі активізувалися вздовж лінії зіткнення.

Штаб Операції об’єднаних сил звітує про щоденні обстріли з боку російських гібридних сил із забороненого «Мінськими домовленостями» виду озброєння. Околиці Горлівки регулярно обстрілюють із мінометів та артилерії, розповідають військові окремої гірсько-штурмової бригади. Спочатку над військовими пролітають безпілотні літальні апарати, а згодом розпочинається бій. Деталі у відео Радіо Свобода.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG