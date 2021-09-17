Штаб Операції об’єднаних сил звітує про щоденні обстріли з боку російських гібридних сил із забороненого «Мінськими домовленостями» виду озброєння. Околиці Горлівки регулярно обстрілюють із мінометів та артилерії, розповідають військові окремої гірсько-штурмової бригади. Спочатку над військовими пролітають безпілотні літальні апарати, а згодом розпочинається бій. Деталі у відео Радіо Свобода.
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