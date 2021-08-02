СБУ повідомила про завершення розслідування щодо ватажка бойовиків Безлера

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо громадянина Росії, колишнього командира підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Ігоря Безлера, повідомила пресслужба СБУ.

За повідомленням, до суду направили обвинувальний акт «за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством».

«За даними слідчих і контррозвідників СБУ, у червні 2014 року у місті Горлівка, що на Донеччині, зловмисник очолив угруповання бойовиків. Встановлено, що разом зі своїми спільниками він організував і керував викраденням і катуванням місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого. Крім того, у липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом ватажка угруповання бойовики катували і вбили незаконно затриманого чоловіка», – повідомили в СБУ.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за такими статтями:

організація жорстокого поводження із особою з числа цивільного населення та керування його вчиненням, вчинене за попередньою змовою,

жорстоке поводження з особою з числа цивільного населення, поєднане із умисним вбивством,

організація жорстокого поводження з особою з числа цивільного населення, поєднаного із умисним вбивством, та керування його вчиненням, вчинене за попередньою змовою.

«Відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року, ці дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що за вчинення інкримінованих обвинуваченому особливо тяжких злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років, а також від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Колишній чільний командир бойовиків російських гібридних сил на Донбасі Ігор Безлер був відомий на прізвисько «Бєс». Цей громадянин Росії, який тривалий час легально жив у Горлівці (за деякими повідомленнями, він міг мати й українське громадянство), за даними українських спецслужб, був співробітником російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

У лютому 2014 року він брав участь у силових акціях проросійських сил під час окупації Росією українського Криму, а з квітня до кінця жовтня 2014 року командував одним із загонів бойовиків, який контролював Горлівку і ще кілька міст Донбасу. Нинішнє місце його перебування невідоме.

У травні цього року Жовтневий районний суд російського Санкт-Петербурга зобов’язав групу розслідувачів Bellingcat виплатити Безлеру 340 тисяч рублів (4,6 тисячі доларів) – як компенсацію моральної шкоди за статті про збиття малайзійського «Боїнга» в Донецькій області в 2014 році.

У цих статтях Безлера називають тільки «важливим свідком» катастрофи, але відзначають, що саме його підлеглі могли повідомити про пасажирський лайнер MH17 російським військовим – сприйнявши його за український військовий борт.