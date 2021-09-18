США закликали Росію розблокувати продовження мандату місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Сполучені Штати висловили «глибокий жаль», через рішення Росії заблокувати продовження мандату спостережної місії організації на російських пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк», що на кордоні з Україною, і закликали Росію змінити позицію, йдеться в заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса.

Це рішення Росії «зашкодить прозорості та впевненості в регіоні, який цього вкрай потребує», зазначив Прайс. Він закликав Росію змінити позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей.

«Спостережна місія ОБСЄ на кордоні відіграє цінну роль в прозорості щодо пересування людей та поставок між Російською Федерацією та регіонами східної України, які контролюють керовані Росією сили», – заявив речник.

Він нагадав, що ця невелика місія діє з липня 2014 року і її робота «засадничим чином» пов'язана з зобов'язаннями Росії в рамках Мінського протоколу від вересня 2014 року, який передбачає «постійний моніторинг українсько-російського державного кородну і перевірку ОБСЄ.

Прайс підкреслив, що США закликають Росію дозволити продовження мандату місії ОБСЄ, припинити тривалу агресію в Україні і сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Раніше українське МЗС виступило з рішучим осудом рішення Росії і зауважило, що відсутність моніторингу є свідченням планів Росії «продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту».