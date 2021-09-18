Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

США закликали Росію розблокувати продовження мандату місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Речника Державного департаменту США Нед Прайс

Сполучені Штати висловили «глибокий жаль», через рішення Росії заблокувати продовження мандату спостережної місії організації на російських пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк», що на кордоні з Україною, і закликали Росію змінити позицію, йдеться в заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса.

Це рішення Росії «зашкодить прозорості та впевненості в регіоні, який цього вкрай потребує», зазначив Прайс. Він закликав Росію змінити позицію і виконати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей.

«Спостережна місія ОБСЄ на кордоні відіграє цінну роль в прозорості щодо пересування людей та поставок між Російською Федерацією та регіонами східної України, які контролюють керовані Росією сили», – заявив речник.

Він нагадав, що ця невелика місія діє з липня 2014 року і її робота «засадничим чином» пов'язана з зобов'язаннями Росії в рамках Мінського протоколу від вересня 2014 року, який передбачає «постійний моніторинг українсько-російського державного кородну і перевірку ОБСЄ.

Прайс підкреслив, що США закликають Росію дозволити продовження мандату місії ОБСЄ, припинити тривалу агресію в Україні і сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Раніше українське МЗС виступило з рішучим осудом рішення Росії і зауважило, що відсутність моніторингу є свідченням планів Росії «продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG