ГУР: російські військові нарощують бойові спроможності на Донбасі

Командування збройних сил Росії нарощує бойові спроможності оперативного угруповання російських військових, які перебувають на окупованій території Донецької і Луганської областей, заявляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Зокрема, в з’єднаннях і частинах 1, 2 АК передбачено проведення зборів зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами; комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних і артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей», – йдеться в повідомленні.

У ГУР додали, що російські сили продовжують утримувати на передових позиціях «значну кількість снайперських пар для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження і провокування вогню у відповідь».

Раніше представники спільного центру з контролю та координації передали представникам місії ОБСЄ офіційну ноту з приводу обстрілів на Донбасі 11 і 12 вересня, внаслідок яких загинули четверо українських військових, 13 – були поранені.

13 вересня, за даними штабу ООС, внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією сил знову загинув український військовий.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.