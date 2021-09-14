Штаб ООС: військовий загинув через обстріли на Донбасі 13 вересня

Один український військовий загинув на Донбасі 13 вересня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Підтримувані Росією бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Зайцевого, Верхньоторецького, Нью-Йорку, Золотого-4, Катеринівки, Новоолександрівки, Причепилівки, Попасної і застосовували автоматичні станкові й ручні протитанкові гранатомети, заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру, артилерійські системи калібру 122 мм, стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, повідомили у пресцентрі.

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 14 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.