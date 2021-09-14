Місії ОБСЄ передали ноту про обстріли на Донбасі, в яких загинули 4, поранені 13 військових – ООС

Представники спільного центру з контролю та координації передали представникам місії ОБСЄ офіційну ноту з приводу обстрілів на Донбасі 11 і 12 вересня, внаслідок яких загинули четверо українських військових, 13 – були поранені.

Зустріч «з приводу систематичного порушення режиму припинення вогню військовими формуваннями РФ» відбулася 13 вересня, повідомили в пресцентрі операції Об’єднаних сил.

Українські військові повідомили, що обстріли в ці дні підтримувані Росією бойовики вели зі стрілецької зброї, ручних і станкових гранатометів, мінометів калібру 82 мм і 120 мм, артилерії калібру 122 м, «вкотре коригування вогню артилерії відбувалась за допомогою БПЛА, що також є порушення заходів режиму припинення вогню».

«За вказаний період українська сторона СЦКК на адресу СММ ОБСЄ наданла 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку ЗФ РФ. Незважаючи на численні звернення необхідної реакції з боку збройних формувань отримано не було, що в черговий раз підтвердило підступність ЗФ РФ», – йдеться в повідомленні.

У разі подальшого загострення ситуації й недотримання з боку підтримуваних Росією бойовиків режиму припинення вогню Збройні сили України «залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил та засобів».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.