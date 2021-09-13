Лукашенко зблизився із Путіним, Росія змушує Донбас голосувати: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

В Росії та Білорусі почалися найбільші військові навчання в Європі з часів «холодної війни» – «Захід-2021», які протривають до 16 вересня. За повідомленнями російського Міноборони, у них візьмуть участь 200 тисяч військовослужбовців – на 160 тисяч більше, аніж на наймасштабніших навчаннях НАТО Trident Juncture 2018-го року. Уже традиційно Мінськ і Москва не запросили на навчання, на яких відпрацьовуватиметься відбиття атак вигаданих країн Няріс, Помор’є та Полярної Республіки (в яких оглядачі впізнають Литву, Польщу та Норвегію), спостерігачів від НАТО. Західні експерти побоюються, що цього разу, через слабкість та ізоляцію режиму Лукашенка на Заході через фальсифікацію виборів президента 2020-го року, на території Білорусі може лишитися значна частина російських військ.

А напередодні добігла проміжного фінішу більше ніж 20-річна епопея про утворення Союзної держави Росії та Білорусі: на уже п'ятій зустрічі у Москві 9-го вересня Володимир Путін та Олександр Лукашенко узгодили усі 28 «союзних програм», які фактично об'єднають економіки двох країн. І хоча у цих таємних для самого населення Росії та Білорусі «програмах» йдеться тільки про створення єдиних ринків нафти, нафтопродуків, електроенергії гармонізацію законодавства в соціальних сферах, експерти не виключають, що невдовзі Путін почне вимагати від Лукашенка і політичної інтеграції.

Іще одна геополітична перемога Кремля – фактична добудова скандального газопроводу «Північний потік-2» до берегів Німеччини, про що цього тижня оголосив «Газпром». І хоча два тижні тому Вищий земельний суд Дюсельдорфа заборонив «Газпрому» використовувати більше, аніж половину його потужності, оглядач Радіо Свобода Віталій Портников нагадує, що Кремль має у своєму розпорядженні іще чимало важелів, щоби взагалі позбавити Україну транзиту газу після закінчення контракту 2024-го року.

На відновленому після ковідної перерви 2020-го року форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що США готові долучитися до перемовин по вирішення конфлікту на Донбасі. Це стало своєрідною відповіддю пропозиції Володимира Зеленського американському колезі Джозефу Байдену під час візиту першого до Вашингтону. Ми аналізуємо, в якій формі Сполучені Штати можуть долучитися до перемовин по Донбасу, і чому до цього, попри обіцянки, не особливо прагнуть Німеччина та Франція.

На тлі зубожіння місцевої промисловості через грабіжницьке управління та статус «сірої зони» (що цього тижня призвело до загибелі мінімум 9-ти гірників на окупованій частині Луганщини), непідконтрольна частина Донбасу готується взяти участь у голосуванні на виборах в Дерджуму РФ, яке почнеться уже цієї п'ятниці 17-го вересня. Український парламент закликав світ бойкотувати результати цих виборів – адже «новоспечені» громадяни РФ на Донбасі часто і отримували російські паспорти, і будуть голосувати під примусом (ми знайшли докази останнього). Також цього тижня очільники угруповань на Донбасі оголосили про об'єднання економік «республік» – зокрема, щезне «митниця», яка існувала сім років між неконтрольованими частинами Донецької та Луганської областей. Чому – дивіться у ефірі.

Ми провели виїзний ефір в одній з найбільш важкодоступних та депресивних ділянок прифронтової Луганської області – місті Гірському, що поблизу Золотого, який чи не щодня фігурує у звітах штабу ООС через обстріли з боку угруповань «ЛДНР». Це шахтарські міста, які через збитковість місцевих копалень, постійні відключення електроенергії та екологічну катастрофу, яку спровокували бойовики, затопивши підконтрольні їм шахти, перебувають на межі зникнення. Послухайте, що говорять місцеві, щоби усвідомити масштаб соціальних, економічних та екологічних проблем на підконтрольному Донбасі.

Дякуємо, що залишаєтесь із нами. Усі ефіри Радіо Донбас.Реалії. Наш сайт. І фейсбук. Пошта: Donbas_Radio@rferl.org. Автовідповідач: 0800300403.