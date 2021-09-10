«Газпром» оголосив про завершення будівництва «Північного потоку-2»

Російська компанія «Газпром» оголосила про завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Газопровід загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік повинен доставляти паливо безпосередньо з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, в обхід України. Багато країн світу розглядають його як загрозу економічній безпеці Європи і важіль для тиску Москви на Київ. У Росії таку постановку питання відкидають.

Про завершення будівництва вранці повідомив голова правління компанії Олексій Міллер на оперативній нараді, повідомляє пресслужба «Газпрому». Роботи з укладання труб завершили 6 вересня. Поставки газу трубопроводом можуть початися з 1 жовтня, а обидві нитки можуть запрацювати до 1 грудня, повідомляло раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Зараз значна частина російського газу в Європу поставляється територією України. Вашингтон і низка країн Євросоюзу вважають, що будівництво гілки в обхід країни дозволить Москві посилити тиск на Київ і посилить залежність країн ЄС від російських поставок. «Газпром» у відповідь звинувачує США в недобросовісній конкуренції.