Україна і Польща здатні похитнути монопольне становище «Газпрому» – «Оператор ГТС»

України і Польща мають кілька варіантів використання газотранспортних систем обох країн, які разом можуть похитнути домінантне становище російського газового монополіста «Газпрому» на газовому ринку Європи, особливо в Східній Європі, заявив генеральний директор компанії «Оператор газотранспортної системи України» Сергій Макогон.

За його словами, які наводить пресова служба компанії, одна з можливостей українсько-польської співпраці полягає у зберіганні газу з LNG-терміналу (терміналу зрідженого природного газу) на березі Балтійського моря, в польському місті Свіноуйсьце, в українських підземних сховищах газу. Це може допомогти Польщі балансувати її енергосистему в моменти пікових навантажень, заявив Макогон.

Проте, каже керівник «Оператора ГТС України», існують і інші варіанти: «Польща будує не лише LNG-термінал, а ще й так звану «Балтійську трубу», що поєднує Польщу з родовищами газу в Північному морі. Крім того, вже збудований інтерконектор із балтійськими країнами, і можна отримувати газ із LNG-терміналу у Клайпеді. Також збудований інтерконектор зі Словаччиною».

Тому, вважає він, є велика кількість різних варіантів співпраці між Україною і Польщею.

Як пояснив керівник ОГТСУ, наразі потрібно зробити реконструкцію компресорної станції і добудувати не дуже великий газогін у Польщі, щоб технічно можна було постачати газ із півночі Польщі на південь до кордону з Україною.

На думку Макогона, можливість Польщі отримувати газ із Норвегії, США, Катару й інших країн сприятиме встановленню справжньої ринкової ціни на природний газ у Європі.

«Це вже довів досвід балтійських країн. Коли вони побудували свій LNG-термінал у Клайпеді, «Газпром» був змушений значно зменшити ціну на газ», – нагадав керівник української газотранспортної компанії.

За його словами, проєкт такої співпраці між Польщею й Україною не потребує великих коштів – лише політичної волі обох країн. І вона, каже Сергій Макогон, на сьогодні існує.

Також 3 вересня оператор підземних газових сховищ України «Укртрансгаз» повідомив Радіо Свобода, що завершує масштабну реконструкцію обладнання і трубопроводів другого за розміром в Україні Богородчанського ПСГ. Окремі етапи реконструкції ще тривають, але вони вже не перешкоджають запуску газосховища, яке готове відновити роботу в будь-який момент.

Як пояснили Радіо Свобода в «Укртрансгазі», специфіка цього сховища – здатність швидко покривати пікові потреби в природному газі (до 50 мільйонів кубометрів на добу), зберігання газу без погіршення якості і з найменшими витратами, порівняно з іншими ПСГ в Україні і регіоні. Корисна ємність цього сховища – 2,3 мільярда кубометрів газу. Ці особливості Богородчанського ПСГ є дуже важливими для стабільного проходження опалювального сезону у випадку різких похолодань, стрибків споживання газу або перебоїв із російським газовим транзитом, повідомили в компанії.

Попереднього дня, 2 вересня, керівництво «Укртрансгазу» запевнило Радіо Свобода, що підземні газосховища країни накопичили 18 мільярдів кубометрів газу і готові до роботи в будь-яких складних умовах: від різких змін погоди і до припинення або скорочення чи перебоїв російського транзиту.

Наразі Україна має в своїх ПСГ 18 мільярдів кубометрів газу (з них 3,4 мільярда зберігають в Україні західні компанії) і до початку опалювального сезону (що мав би початися 15 жовтня) планує підвищити цей показник до 19 мільярдів кубометрів.

Добудова Росією газогону «Північний потік-2», який веде до Німеччини дном Балтійського моря в обхід ГТС України, викликає побоювання в частини експертів, що Кремль може обмежувати транзит газу територією України. Чинний контракт з російським «Газпромом» передбачає, що цей транзит збережеться до 2024 року, подальша його доля ще не відома.

Меті Кремля позбавити Україну газового транзиту відповідають і інші дії «Газпрому»: як наголошував 30 серпня Сергій Макогон, нова угода між Угорщиною і «Газпромом» про постачання російського газу терміном на 15 років, що почне діяти з 1 жовтня, є «ще одним прикладом того, як «Газпром» диктує умови постачання газу, включаючи маршрути постачання, у тих країнах, які критично залежать від постачання російського газу».

Він звернув увагу, що за новою угодою замість прямого маршруту Росія – Україна – Угорщина, який десятиріччями безперебійно постачав газ до Угорщини, тепер газ буде йти маршрутом Росія – Туреччина – Болгарія – Сербія – Угорщина, який значно довший.

«Фінальна мета Кремля – незважаючи на витрати, повністю позбавити Україну транзиту, щоб посилити політичний та мілітарний тиск на Україну», – наголосив керівник «Оператора ГТС України».

Як повідомляв того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, за новою угодою «Газпром» постачати Угорщині щороку по 4,5 мільярди кубічних метрів газу: по 3,5 мільйони через Сербію і ще по 1 мільйону через Австрію. Таким чином, маршрут через Україну до Угорщини не передбачений узагалі. Дотепер Угорщина отримує майже весь свій газ, куплений у Росії, саме через Україну.