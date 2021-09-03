Друге найбільше газосховище України готове до запуску після етапу реконструкції

Оператор газосховищ України – «Укртрансгаз» – завершує масштабну реконструкцію обладнання та трубопроводів другого за розміром в Україні Богородчанського підземного газосховища (ПСГ) вартістю понад 280 мільйонів гривень. Окремі етапи реконструкції ще тривають, але вони вже не перешкоджають запуску газосховища, яке готове відновити роботу в будь-який момент. Про це заявив начальник оперативно-виробничої служби Богородчанського ПСГ Олег Бойко, показуючи Радіо Свобода реконструйовані газоочисні та газорозподільні системи.

«Під час реконструкції ми провели заміну наземних та підземних комунікацій, запірної та регулюючої арматури. Ми вже під’єднали новозбудоване обладнання до діючого, в цілому роботи виконані більш ніж на 90 відсотків», – заявив Бойко.

Він уточнив, що сховище готове почати набирати газ на зберігання у будь-який момент, коли буде команда диспетчерів АТ «Укртрансгаз» (яке опікується українськими ПСГ).

Реконструкція Богородчанського ПСГ, розташованого на Івано-Франківщині, розпочалася у 2017 році. Її перший етап, який добігає кінця, дозволить газосховищу працювати на максимальній потужності та зменшити негативний вплив на довкілля. Серед змін – оновлення систем газоочищнення та підготовки газу, автоматизація регулювання та перемикання його подачі та автоматизований облік. Всі збудовані та перебудовані системи пройшли пусконалагоджувальні роботи.

Як пояснили Радіо Свобода в «Укртрансгазі», специфіка цього родовища – здатність швидко покривати пікові потреби в блакитному паливі (до 50 мільйонів кубометрів на добу), зберігання газу без погіршення якості та з найменшими витратами, порівняно з іншими ПСГ в Україні та регіоні. Корисна ємність цього сховища – 2,3 мільярди кубометрів газу. Ці особливості Богородчанського ПСГ є дуже важливими для стабільного проходження опалювального сезону у випадку різких похолодань, стрибків споживання газу або перебоїв з російським газовим транзитом.

Напередодні керівництво «Укртрансгазу» запевнило Радіо Свобода, що підземні газосховища країни накопичили 18 мільярдів кубометрів блакитного палива і готові до роботи в будь-яких складних умовах: від різких змін погоди і до припинення або перебоїв з російським транзитом.