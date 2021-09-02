«Укртрансгаз»: підземні сховища готові до роботи в умовах сильних морозів та перебоїв із транзитом

Українські підземні сховища газу готові до роботи в складних та екстремальних умовах, зокрема – під час різких похолодань або у разі скорочення чи припинення російського газового транзиту. На цьому наголосив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, головний інженер акціонерного товариства «Укртрансгаз» Володимир Рудко.

«Підземні сховища здатні відреагувати на всі ці виклики, які можуть бути. Відповідні технічні показники, передбачені для кожного сховища – на сьогодні є дієвими, ми можемо їх повністю виконувати», – відповів Рудко, знайомлячи Радіо Свобода з роботою центральної диспетчерської Оператора підземних сховищ газу.

За словами посадовця «Укртрансгазу», це повністю підтвердила ситуація взимку 2020-2021 року.

«Коли були сильні морози у січні – ми забезпечили максимальний відбір з ПСГ близько 140 кубометрів на добу. При тому, що ми на 100% забезпечили потреби українських споживачів», – пригадує посадовець.

Головний інженер уточнює, що максимальна потужність відбору газу зі сховищ залежить від їхнього наповнення 160 мільйонів кубометрів на добу. При цьому робота українських ПСГ має певну інерцію: для того, щоб наростити відбір газу від нуля до максимуму, потрібно близько доби.

За даними «Укртрансгазу», для проходження опалювального сезону Україні потрібно використати з підземних сховищ від 8 до 10 мільярдів кубічних метрів газу.

Наразі Україна має в своїх ПСГ 18 мільярдів кубів (з них 3,4 мільярда – зберігають в Україні західні компанії), і до початку опалювального сезону планує підвищити цей показник до 19 мільярдів кубометрів блакитного палива.

Цього року «Укртрансгаз» виділив на регламентні роботи 0,8 мільярда гривень. Ідеться передовсім про підготовку сховищ газу та їхнього обладнання до опалювального сезону, який має початися 15 жовтня. Залежно від погоди його початок може зміститися раніше або пізніше, уточнюють фахівці

Добудова Росією обхідного газогону «Північний потік-2», який веде до Німеччини дном Балтійського моря, викликає побоювання в частини експертів, що Кремль може обмежувати транзит газу територією України. Чинний контракт з російським «Газпромом» передбачає, що цей транзит збережеться до 2024 року.