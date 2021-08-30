Оператор ГТС України: угода Угорщини й «Газпрому» сприяє меті Кремля позбавити Україну газового транзиту

У компанії «Оператор газотранспортної системи України» заявляють, що нова угода між Угорщиною і російським газовим монополістом «Газпромом» про постачання російського газу терміном на 15 років сприяє меті Кремля позбавити Україну газового транзиту.

Керівник «Оператора ГТС України» Сергій Макогон назвав цю угоду «ще одним прикладом того, як «Газпром» диктує умови постачання газу, включаючи маршрути постачання, у тих країнах, які критично залежать від постачання російського газу».

Він звернув увагу, що за новою угодою замість прямого маршруту Росія – Україна – Угорщина, який десятиріччями безперебійно постачав газ до Угорщини, тепер газ буде йти маршрутом Росія – Туреччина – Болгарія – Сербія – Угорщина, який значно довший.

«Зрозуміло, що новий маршрут не може бути дешевший за український, але «Газпром» вдало ховає транспортні витрати у кінцеву ціну на газу. Фінальна мета Кремля – незважаючи на витрати, повністю позбавити Україну транзиту, щоб посилити політичний та мілітарний тиск на Україну», – наголосив Макогон.

Крім того, зауважив він, транспортування газу новим маршрутом буде вимагати додаткових витрат паливного газу, що збільшить викиди СО2 (в час, коли нині Європа всіляко намагається зменшити ці викиди).

«Правильне рішення для ЄС було б змусити «Газпром» продавати газ на кордонах «Енергетичного співтовариства» (тобто на східному кордоні України – ред.), щоб європейські трейдери мали можливість самостійно вибирати маршрути подальшого транспортування. Наразі Кремль продовжує використовувати принцип «розділяй і володарюй», – написав керівник «Оператора ГТС України» в фейсбуці.

Цього дня Сійярто повідомив у фейсбуці, що його країна узгодила з Росією всі умови нового контракту на постачання газу, що почне діяти з 1 жовтня, коли збігає нині чинний контракт. Домовленість із «Газпромом» укладена на 15 років. За твердженням міністра, ціна газу за новим контрактом «значно сприятливіша», ніж за нині чинним, що збігає, укладеним 1995 року.

За його словами, офіційно угоду підпишуть наприкінці вересня, і «Газпром» за нею буде постачати Угорщині щороку по 4,5 мільярди кубічних метрів газу: по 3,5 мільйони через Сербію і ще по 1 мільйону через Австрію.

Таким чином, маршрут через Україну до Угорщини не передбачений узагалі. Дотепер Угорщина отримує майже весь свій газ, куплений у Росії, саме через Україну.